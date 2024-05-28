"الأونروا": نحو مليون فلسطيني نزحوا من رفح خلال الأسابيع الثلاثة الماضية

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" أن حوالي مليون نازح فروا من رفح خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.

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وأضافت الوكالة في بيان لها اليوم الثلاثاء: "حدث هذا مع عدم وجود مكان آمن للذهاب إليه وسط القصف ونقص الغذاء والماء وأكوام النفايات"، لافتتا إلى أن تقديم المساعدة والحماية أصبح أمرا شبه مستحيل في قطاع غزة.

ومساء يوم الأحد، قتل 45 فلسطينيا وأصيب 249 آخرين، أغلبهم أطفال ونساء في قصف إسرائيلي استهدف خيام نازحين بمنطقة تل السلطان شمال غرب رفح.

وتواجه "الأونروا"، التي تنسق كل المساعدات تقريبا لغزة، أزمة منذ يناير عندما اتهمت إسرائيل نحو 12 من موظفيها البالغ عددهم 13 ألفا في غزة بالتورط في هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر.

وأدى ذلك بالعديد من الدول المانحة بما في ذلك الولايات المتحدة وسويسرا إلى تعليق التمويل للوكالة فجأة مما هدد جهودها لتوصيل المساعدات التي تشتد الحاجة إليها في غزة، حيث حذرت الأمم المتحدة من مجاعة وشيكة.

وتوصلت مجموعة مراجعة مستقلة تابعة للأونروا بقيادة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا إلى وجود بعض "القضايا المتعلقة بالحياد" لكنها قالت إن إسرائيل لم تقدم بعد أدلة على مزاعمها الرئيسية.

المصدر: RT