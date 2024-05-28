اكتشاف السالمونيلا في لحوم أوكرانية مصدرة إلى تركيا

أعلن نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي إرهان آدم عن اكتشاف بكتيريا السالمونيلا في لحوم قادمة من أوكرانيا.

ونقلت الصحيفة عن آدم قوله في تصريح حول هذا الموضوع: "لقد حذرنا منذ 4 أيام، ومع المرسوم الأخير (بزياة استيراد اللحوم) قلنا إن استيراد المواشي الحية من جميع البلدان سيجلب المرض إلى بلادنا، وبعد أقل من 3 أيام، تم اكتشاف السالمونيلا في شاحنة واحدة من لحوم الذبائح القادمة من أوكرانيا، يجب عليك إبلاغ الجمهور بهذه القضية بشكل عاجل". موجها خطابه لوزير الزراعة التركي.

وأضاف عضو حزب الشعب الجمهوري إرهان آدم مخاطبا وزير الزراعة والغابات التركي، ابراهيم يوماكلي: "سيدي الوزير، لا يمكنك التلاعب بالصحة العامة بالقول إنك ستخفض أسعار اللحوم، ولا يمكنك غض الطرف عن الأشخاص الذين يأكلون اللحوم المريضة، من الواضح أنك ترتكب جريمة وفقا للمادة 186 من قانون العقوبات التركي، أنا وأنت نواجه هذا الإهمال والحدث الخطير، ندعو جميع المسؤولين إلى الاستقالة فورا".

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Ukrayna’dan gelen 1 tır karkas ette salmonella tespit edildiğini açıkladıhttps://t.co/LxXl2Klc5Q — Halk TV (@halktvcomtr) May 28, 2024

وتابع: "ونطالب باتخاذ إجراءات فورية في هذا الشأن من أجل صحة شعبنا، الذي عرضت صحته أنت ومديري وزارتك للخطر".

وأردف آدم: "هل تم الاحتفاظ باللحوم المريضة المستوردة من أوكرانيا في الجمارك وفقا لفترة وشروط فترة الخطر المطلوبة؟ أم تم إرسالها إلى مؤسسة دنيزلي للحوم والألبان دون الانتظار؟ ماذا حدث للحوم المرسلة إلى مؤسسة اللحوم والألبان في دنيزلي حتى تم اكتشاف المرض؟ هل هذه اللحوم متوفرة للبيع في محلات مؤسسة اللحوم والألبان؟ هل اشترى شعبنا هذه اللحوم؟ كيف يمكن إدخال هذه اللحوم إلى حدود الدولة قبل الانتهاء من التحليل؟ كيف تعرض الصحة العامة للخطر؟".

وقال النائب متسائلا: "باعتبارك وزيرا للزراعة في هذا البلد، كيف يمكنك أن تغض الطرف عن زيادة أمراض المواشي في البلاد واستهلاك شعبنا للحوم غير الصحية؟".

المصدر: صحيفة "زمان" التركية