البرلمان الإيراني يعيد انتخاب قاليباف رئيسا له

أعيد انتخاب محمد باقر قاليباف، رئيسا للبرلمان الإيراني لمدة عام بتصويت النواب للدورة الثانية عشرة للبرلمان.

وأقیمت مراسم افتتاح الدورة الثانية عشرة لمجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) أمس الإثنين بحضور جمع من مسؤولي البلاد والقادة العسكريين وسفراء الدول الأجنبية.

وعين قاليباف رئيسا للبرلمان بعد حصوله على 198 صوتا وحصل مجتبي ذو النوري على 60 صوتا ومنوجهر متكي على 5 أصوات من إجمالي 290 صوتا.

وتم انتخاب، حميد رضا حاجي بابائي بـ 175 صوتا وعلي نيكزاد بـ 169 صوتا نائبا أول وثاني لرئيس البرلمان علی التوالي، كما ترشح عبدالرضا مصري وحاجی دلیكاني وحمید رسایي وموسی غضنفرآبادي لهذين المنصبين، لكنهم لم يحصلوا على أغلبية الأصوات.

وقاليباف من مواليد مدينة طرقبه، مشهد، 1961م ويحمل شهادة الدكتوراه في الجغرافيا السياسية من جامعة (تربيت مدرس) في العاصمة طهران.

وهو واحد من الوجوه البارزة في الساحة السياسية الإيرانية، وشغل عدة مناصب، منها القيادية في مقر (خاتم الأنبياء) للإعمار، ومنصب عمدة طهران، وتم انتخابه عمدة لمدينة طهران من قبل المجلس البلدي للعاصمة، وهو أيضا أستاذ في جامعة طهران.

وترشح في انتخابات إيران الرئاسية 2013 لكنه خسر أمام الرئيس حسن روحاني، في المرتبة الثانية مع 6,077,292 من الأصوات.

كما كان مرشحا في انتخابات الرئاسة عام 2005. وأعلن اختياره للمنافسة للمرة الثالثة في انتخابات إيران الرئاسية 2017.

الجدير بالذكر أن رئيس البرلمان والهيئة الرئاسية الإيرانية يتولون مناصبهم لعام واحد، على أن يحق للرئيس وأعضاء الرئاسة أن يترشحون في كل عام ويبقون في مناصبهم لعدة سنوات بعد انتخاب الأعضاء لهم.

المصدر: RT+"إرنا"