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رئيس البرلمان الإيراني يوضح سبب مهاجمة بلاده لإسرائيل

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رئيس البرلمان الإيراني يوضح سبب مهاجمة بلاده لإسرائيل
Globallookpress
رئيس مجلس الشورى الاسلامي الإيراني محمد باقر قاليباف
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علق رئيس مجلس الشورى الإيراني (البرلمان) محمد باقر قاليباف على الهجوم الصاروخي الواسع للحرس الثوري على أهداف في إسرائيل مشيرا إلى أن بلاده "تنتقم من المجرمين".

ونشر قاليباف صورة على حسابه في منصة "اكس" حول رد الحرس الثوري الإيراني على استهداف إسرائيل للقنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق وكتب: "إننا من المجرمين منتقمون".

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وفي وقت سابق من اليوم الأحد أعلن الحرس الثوري الإيراني أن جميع أهداف الهجوم على إسرائيل كانت عسكرية وتم ضربها بنجاح.

ونشر الحرس الثوري بيانه الثاني وأشار فيه إلى تدمير أهداف عسكرية مهمة للجيش الإسرائيلي، محذرا الحكومة الأمريكية من أي دعم ومشاركة في الإضرار بالمصالح ينتج عنه رد إيراني حاسم.

من جهتها، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية فجر اليوم الأحد بأن أنظمة الدفاع الجوي نفذت عشرات الاعتراضات لصواريخ ومسيرات إيرانية فوق مناطق واسعة في أنحاء متفرقة من إسرائيل.

المصدر: وكالة ارنا + وكالات

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