كوريا الشمالية تفشل في إطلاق قمر صناعي إلى الفضاء جراء انفجار غير متوقع

أعلنت كوريا الشمالية الاثنين فشل آخر محاولة قامت بها لوضع قمر اصطناعي في مدار الأرض بعدما انفجر في الجو في المرحلة الأولى من إقلاعه جراء ما يشتبه بأنه مشكلة في المحرّك.

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وأفادت "الإدارة الوطنية لتكنولوجيا الفضاء الجوي" الكورية الشمالية في بيان رسمي بأن قمر "ماليغيونغ-1-1" الاستطلاعي انفجر في الجو في المرحلة الأولى من إقلاعه وفشلت عملية إطلاقه".

وأضافت الإدارة أن "سبب الحادث مرتبط بمدى إمكانية الاعتماد على محرّك الأكسجين السائل والكيروسين الذي تم تطويره حديثا".

هذا وتوصل المتخصصون في لجنة التحضير لإطلاق القمر الصناعي إلى استنتاج أولي مفاده أن السبب في انفجاره يكمن في عدم موثوقية عناصر المحرك المطور حديثا، وسيبحث الخبراء في عوامل أخرى أيضا.

وأطلقت كوريا الشمالية اليوم الاثنين صاروخا باتجاه مناطق جنوب البحر الأصفر وفقا لوكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.

هذا وأفاد أمين عام مجلس الوزراء الياباني يوشيماسا هاياشي بأن بلاده طالبت كوريا الشمالية عبر القنوات الدبلوماسية بالتراجع عن فكرة إطلاق القمر الصناعي.

وقال: "لقد تقدمنا ​​بشكوى عبر القنوات الدبلوماسية في بكين إلى الجانب الكوري الشمالي للمطالبة بإلغاء الإطلاق".

ولفت إلى موقف طوكيو وهو أن "أي إطلاق باستخدام التكنولوجيا الباليستية، حتى لإطلاق قمر صناعي، سيكون بمثابة تهديد وانتهاك لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة".

ويذكر أن كوريا الشمالية أطلقت إلى الفضاء في نوفمبر عام 2023 أول قمر استطلاع صناعي، وتخطط لإطلاق قمر ثان قريبا.

المصدر: وكالات

المصدر: تاس