تركيا تحيي ذكرى عدنان مندريس ورفاقه من ضحايا الانقلاب (صور)

تحيي تركيا ذكرى رئيس الوزراء الأسبق عدنان مِندريس الذي أعدم ورفاقه إثر انقلاب عسكري على السلطة في البلاد في مثل هذا اليوم قبل 64 عاما.

وجرت جلسات المحاكمات، وصدور أحكام الإعدام، في جزيرة كانت تحمل تسمية "ياسي آداسي" في بحر مرمرة جنوبي مدينة اسطنبول.

ونجم عن تلك المحاكمات التي أعقبها صدور الأحكام اعتقال ومحاكمة، ثم إعدام رئيس الوزراء التركي الأسبق آنذاك، عدنان مِنْدِريس، ووزير الخارجية في حكومته، فاتن روشتو زورلو، ووزير المالية حسن بولاتكان، إلى جانب عدد كبير من المسؤولين السياسيين والعسكريين آنذاك.

وفي 27 أيار مايو 2020، ومع الذكرى الـ60 لذلك الانقلاب، ومن ذات القاعة التي صدرت منها أحكام الإعدام في الجزيرة، تم تحويل اسمها رسميا، إلى جزيرة "الحريات والديمقراطية" وتم افتتاح عدد من المشاريع فيها، وذلك تخليدا لذكرى مندريس ورفاقه، ورفضا لمبدأ الانقلاب العسكري كما تقول الجهات الرسمية التركية.

يشار إلى أن تنفيذ حكم الإعدام بحق مندريس، جرى في جزيرة إيمرالي في بحر مرمرة أيضا، وهي الجزيرة التي يوجد بها سجن إيمرالي الشهير، الذي يُسجن به الآن زعيم "حزب العمال الكردستاني" عبد الله أوجلان.

وطبّق حكم الإعدام بحقّ عدنان مندريس، يوم 17 سبتمبر 1961، فيما تم تنفيذ حكم الإعدام بالوزيرين زورلو وبولاتكان، قبله بيوم في 16 سبنتمبر 1961.

وبعد 29 عاما تماما من إعدام عدنان مندريس، أي في 17 أيلول سبتمبر 1990، تم نقل رفاته من جزيرة إيمرالي، ليدفن في ضريح يليق برئيس وزراء، في شارع "وطن" وسط مدينة اسطنبول، وأضحى معلما هاما من معالم المدينة.

المصدر: RT