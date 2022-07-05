صحفي تركي: "هناك محاولات لدفن عبد الله أوجلان حيّا"

أشار الصحفي التركي، عبد القدير سلفي، إلى لقاء مرتقب بزعيم تنظيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان المنفى في جزيرة أمرلي، وأن "هناك محاولات لدفنه حيا".

وأشار سلفي المقرب من حزب العدالة والتنمية، في مقال مثير للجدل إلى رسالة الرئيس السابق لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي المعتقل، صلاح الدين دميرتاش، بعنوان "مفاوضات السلام الجديدة" وكذلك تصريحات رئيس الحزب الحالي، مدحت سنجار، بشأن أوجلان، مفيدا أن الحزب الكردي متخوف من أوجلان.

وقال إن "دميرتاش متخوف من أن يبوح أوجلان بما في جعبته، وأن الأخير سيلتقي عما قريب بشقيقه محمد أوجلان أو نائب حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، عمر أوجلان"، مشيرا إلى أن "مدحت سنجار حذر الحكومة التركية من التحدث بالنيابة عن أوجلان وخلق أجندات وهمية في محاولة لتضليل العامة".

وأضاف: "دميرتاش اختار إغراق أوجلان بالمديح كي يتمكن من الترشح للرئاسة. يحاولون دفن أوجلان حيا، لكن يمكننا القول إن الخوف يهيمن عليهم بالنظر إلى تخبطهم قبل حتى أن يبوح بأي شيء"، وتابع قائلا: "هل سيُعقد اجتماع مع أوجلان؟ نعم. سيعقد وخلال فترة ليست بالطويلة سيلتقي بشقيقه محمد أوجلان أو نجل شقيقه والنائب عن الحزب الكردي عمر أوجلان".

المصدر: صحيفة "زمان"