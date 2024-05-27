طهران: نواصل بحث العقوبات والملف النووي مع واشنطن رغم تصريح بلينكن

أشار متحدث الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إلى أن إيران والولايات المتحدة تواصلان تبادل الرسائل ومناقشة الملف النووي والعقوبات الغربية ضد إيران.

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ونفى كنعاني صحة تقارير غربية عن طرح مواضيع إقليمية غير مرتبطة برفع العقوبات والملف النووي في المباحثات مع واشنطن، في إشارة إلى تقرير نشره موقع "أكسيوس" الأمريكي.

وجاء تصريح كنعاني بعد قول وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن "الشعب الإيراني والعالم كله أصبحا أفضل بعد مقتل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي".

المصدر: نوفوستي