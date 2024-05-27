بوريل يطالب إسرائيل بتطبيق قرار محكمة العدل الدولية

أكد مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، على أن مقتل أكثر من 30 شخصا من النازحين في رفح يدفع للمطالبة بضرورة تطبيق قرار محكمة العدل الدولية.

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وقال بوريل في تصريحات له اليوم الاثنين: "يجب تطبيق حكم محكمة العدل الدولية، ونرى أن إسرائيل تواصل فعل ما طلب منها التوقف عنه"، مؤكدا على أن: "قرارات المحكمة الجنائية الدولية مهمة جدا لتحقيق العدالة".

وشدد بوريل على ضرورة "احترام عمل المحكمة الجنائية الدولية وتركها تعمل دون تهديد"، مضيفا أنه سيتم "طرح إحياء مهمة الاتحاد الأوروبي عند معبر رفح بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية".

وأمس الأحد، أكد مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، قبيل محادثات مقررة مع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، على الحاجة إلى سلطة فلسطينية "قوية" لإحلال السلام في الشرق الأوسط.

وقال إن وجود "سلطة فلسطينية فعالة هو أمر يصب في مصلحة إسرائيل أيضا، لأنه من أجل تحقيق السلام نحتاج إلى سلطة فلسطينية قوية لا ضعيفة"، علما بأن المسؤولين سيبحثان سبل تعزيز الحكومة الفلسطينية ليكون بإمكانها تولي السلطة في غزة بدلا من "حماس".

وفي وقت سابق، أصدرت محكمة العدل الدولية أوامرا تقضي بضرورة وقف إسرائيل العمليات العسكرية في رفح "فورا"، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وتقديم تقرير بعد شهر حول سير الالتزام بهذه الأوامر.

المصدر: RT