200 شاحنة في طريقها من معبر رفح إلى كرم أبو سالم لدخول قطاع غزة

انطلقت نحو 200 شاحنة تحمل مساعدات إنسانية اليوم الأحد من معبر رفح إلى معبر كرم أبو سالم قبل دخولها إلى قطاع غزة.

وقال موقع "القاهرة الإخبارية" إن الحركة داخل معبر رفح عادت مرة أخرى بعد توقفها خصوصا بعد سيطرة الجيش الإسرائيلي على معبر رفح من الجانب الفلسطيني.

وأشار إلى أن الشاحنات تحمل على متنها العديد من المساعدات الغذائية والدوائية، فضلا عن تحرك 4 شاحنات من الوقود لإمداد القطاعات الطبية والمستشفيات داخل القطاع.

وأكد أن شاحنة واحدة تحمل ما بين 15 إلى 20 طنا من المساعدات.

وذكر أن وكالة "الأونروا" أعلنت في وقت سابق أنه لا يوجد بحوزتها أي مساعدات إنسانية لتوزيعها على السكان في قطاع غزة.

المصدر: القاهرة الإخبارية