اشتباكات عنيفة بين الفصائل الفلسطينية والجيش الإسرائيلي في جنين

اندلعت اشتباكات عنيفة بين الفصائل الفلسطينية والجيش الإسرائيلي في مدينة جنين ومخيمها.

وقالت كتائب "شهداء الأقصى" في بيان على "تيليغرام"، إن "كتائبنا تتصدى لاقتحام قوات الاحتلال لمدينة جنين ومخيمها بكافة محاور انتشارها، بزخات الرصاص والعبوات الناسفة التي صنعتها أيدي مقاتلينا".

كذلك أعلنت "قوات العاصفة"( كتيبة جنين) أن مقاتليها "يخوضون الآن اشتباكات ضارية بالأسلحة المتنوعة مع القوات الصهيونية المتوغلة في مدينة جنين".

وأفادت وكالة "وفا" في وقت سابق بأن قوات إسرائيلية اقتحمت فجر اليوم الأحد، مدينة ومخيم جنين.

وذكرت أن عددا من المركبات اقتحمت المدينة من شارع الناصرة ومن شارع جنين نابلس، واعتلى القناصة أسطح عدد من البنايات السكنية.

المصدر: RT