خامنئي: رئيسي كان يعمل ليلا نهارا.. لم يعرف التعب أبدا

قال المرشد الايراني آية الله خامنئي إن العمل والخدمة من أجل الشعب والتمتع بالجماهيرية كانت أبرز ميزات ضحايا المروحية المنكوبة.

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وشرح خامنئي لدى استقباله عوائل الضحايا، الخدمات التي قدموها للوطن وخاصة كل من الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية أمير عبد اللهيان، في الجبهتين الداخلية والخارجية.

وأضاف خامنئي: "إبراهيم رئيسي كان يعمل ليلا نهارا، ولم يكن يعرف التعب أبدا"، مشيرا إلى أن "التشييع المهيب الذي شهدته إيران أثبت أن الشعب حي. وهذا التشييع أثبت للعالم عمليا كم أن الشعب وفي لرئيس جمهوريته، ولكل من يجسد مبادئ الثورة الإسلامية".

وشهدت إيران اليوم السبت مراسم تأبين رئيسي ورفاقه، بحضور خامنئي في حسينية الإمام الخميني.

وكانت مروحية رئيسي قد تعرضت لحادث ما أدى إلى مقتله وجمع مرافقيه، عقب مشاركته في مراسم افتتاح سد "قيز قلعة سي" وفي طريق العودة إلى تبريز.

وأقلت المروحية بالإضافة إلى رئيسي، وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان وممثل الولي الفقيه في محافظة أذربايجان الشرقية السید محمد علي آل‌ هاشم ومحافظ أذربيجان الشرقية مالك رحمتي إلى جانب مرافقين وطاقم المروحية.

ودفن رئيسي في ضريح الإمام الرضا في مشهد، حيث يرقد الإمام الثامن لدى الشيعة، ليكون أول مسؤول حكومي كبير يدفن في هذا الضريح منذ الثورة الإسلامية عام 1979.

المصدر: RT