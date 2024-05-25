تأبين الرئيس الإيراني ومرافقيه في حسينية الإمام الخميني (فيديو)

تشهد إيران اليوم السبت مراسم تأبين الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي ورفاقه بحضور المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي في حسينية الإمام الخميني.

إقرأ المزيد

وبدأت المراسم بتلاوة القرآن الكريم للقارئ كريم منصوري، ومراثي حسينية من قبل مداح أهل البيت الحاج محمود كريمي، بحضور مسؤولين وطنيين وعسكريين إيرانيين.

وشارك في التأبين ضيوف من العراق منهم الشيخ أكرم الكعبي الأمين العام لحركة النجباء، وعمار الحكيم رئيس تيار الحكمة الوطني العراقي، وفلاح الفياض رئيس حركة الحشد الشعبي العراقي.

وكانت مروحية رئيسي قد تعرضت لحادث ما أدى إلى مقتله وجمع مرافقيه، عقب مشاركته في مراسم افتتاح سد "قيز قلعة سي" وفي طريق العودة إلى تبريز.

وأقلت المروحية بالإضافة إلى رئيسي، وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان وممثل الولي الفقيه في محافظة أذربايجان الشرقية السید محمد علي آل‌ هاشم ومحافظ أذربيجان الشرقية مالك رحمتی إلى جانب مرافقين وطاقم المروحية.

ودفن في ضريح الإمام الرضا في مشهد، حيث يرقد الإمام الثامن لدى الشيعة، ليكون أول مسؤول حكومي كبير يدفن في هذا الضريح منذ الثورة الإسلامية عام 1979.

المصدر: وكالة مهر