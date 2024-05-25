وزير خارجية تركيا يشارك في اجتماعات بروكسل بشأن فلسطين

يتوجه وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى بلجيكا الأحد لحضور اجتماعات حول فلسطين ستركز على التطورات في غزة، والوضع الإنساني وسبل استقطاب اعتراف مزيد من بلدان العالم بدولة فلسطين.

وحسب بيان الخارجية التركية سيعقد فيدان مباحثات ثنائية على هامش الاجتماعات.

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ويأتي اجتماع بروكسل استكمالا لمؤتمر الرياض في 29 أبريل الماضي، حيث سيبحث الجهود المتعلقة بتأسيس دولة فلسطين وفق حلّ الدولتين، وإيجاد حل سياسي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

ومن الاجتماعات الأخرى التي سيشارك فيها الوزير التركي في بروكسل، اجتماع الشركاء الدوليين، الذي سيشارك فيه رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى الذي سيتحدث عن أولويات حكومته، والتحديات التي تواجهها فلسطين.

المصدر: RT