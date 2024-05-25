بلينكن وبيربوك يناقشان الدعم الصيني المزعوم للمجمع الصناعي العسكري الروسي

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر أن الوزير أنتوني بلينكن ونظيرته الألمانية أنالينا بيربوك ناقشا هاتفيا دعم الصين المزعوم للمجمع الصناعي العسكري الروسي.

وأكد الوزيران عزمهما مواصلة تقديم المساعدة لأوكرانيا، كما "ناقشا التحديات التي تمثلها جمهورية الصين الشعبية، بما في ذلك دعم بكين لصناعة الدفاع الروسية".

وبحسب بيان الوزارة: "ناقش وزيرا الخارجية أيضا الجهود المبذولة لتحقيق وقف إطلاق النار الذي من شأنه أن يضمن إطلاق سراح الرهائن وتسهيل زيادة إمدادات المساعدات الإنسانية إلى غزة. واتفقا على أهمية منع تصعيد الصراع في الشرق الأوسط ووقف التهديد الذي تشكله إيران".

وكان السكرتير الصحفي للسفارة الصينية في واشنطن ليو بينجيو، قد صرح بأن الولايات المتحدة "تنشر معلومات مضللة مفادها أن الصين تقدم الدعم العسكري لروسيا".

ووفقا له، فإن بكين "لم تقم مطلقا بتزويد أي من طرفي النزاع" في حرب أوكرانيا بالأسلحة، وإن التعاون الاقتصادي والتجاري بين جمهورية الصين الشعبية وروسيا الاتحادية "ليس موجها ضد أي طرف ثالث".

المصدر: RT