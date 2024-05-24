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بوتين: روسيا تجري مناورات نووية بانتظام والآن تجريها مع الحلفاء

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بوتين: روسيا تجري مناورات نووية بانتظام والآن تجريها مع الحلفاء
Sputnik
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صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا تجري بانتظام مناورات نووية مشيرا إلى أنها الآن تجريها مع حلفائها البيلاروسيين مؤكدا امتثال موسكو الكامل لالتزاماتها بمجال الأسلحة النووية.

وأشار بوتين عقب نتائج المباحثات الروسية البيلاروسية، إلى أن "روسيا تجري بانتظام مناورات للقوات النووية الاستراتيجية وقوات الردع النووية غير الاستراتيجية".

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وأضاف: "الفارق الوحيد الآن هو أنه بعد نشر جزء من الإمكانات النووية غير الاستراتيجية على أراضي بيلاروسيا، نحن نفعل ذلك (المناورات) مع حلفائنا البيلاروسيين".

وأكد بوتين أيضا أن "موسكو تمتثل بشكل كامل لالتزاماتها في مجال الأسلحة النووية ولا تنتهك أي شيء".

وأوضح الرئيس بوتين أنه ليس هناك أي شيء غير عادي في التدريبات النووية التي تجريها روسيا وبيلاروسيا، لافتا إلى أن مناورات مماثلة تجري في حلف شمال الأطلسي.

وبدأت يوم الثلاثاء، المرحلة الأولى من التدريبات على استخدام الأسلحة النووية غير الاستراتيجية.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت في وقت سابق، أنه "بناء على تعليمات القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية الرئيس فلاديمير بوتين، ومن أجل زيادة جاهزية القوات النووية غير الاستراتيجية لتنفيذ المهام القتالية، بدأت هيئة الأركان العامة الاستعدادات لإجراء تمرين في أقرب وقت مع التشكيلات الصاروخية للمنطقة العسكرية الجنوبية بمشاركة الطيران وكذلك قوات البحرية".

كما أعربت وزارة الخارجية الروسية عن أملها بأن تؤدي التدريبات التي تجريها وزارة الدفاع الروسية على استخدام الأسلحة النووية غير الاستراتيجية إلى تبريد "الرؤوس الحامية" في العواصم الغربية.

المصدر: تاس+RT

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