رئيس الاستخبارات الخارجية الروسية: مؤتمر سويسرا محاولة للتظاهر بالبحث عن السلام في أوكرانيا

أكد رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية سيرغي ناريشكين أن مؤتمر سويسرا حول أوكرانيا ليس إلا محاولة غربية للتظاهر بالبحث عن السلام.

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جاء ذلك نقلا عن صحيفة "روسيسكايا غازيتا"، حيث تابع ناريشكين، في اجتماع مجلس رؤساء الأجهزة الأمنية للدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة في بيشكيك، أن دول "الناتو" ليست مستعدة بعد لحل النزاع، و"لهذا السبب يحاولون عقد اجتماع في سويسرا، وهو أمر لا علاقة له بإيجاد طريق للسلام، وإنما هو محاولة لتقليد تلك العملية، وتخيل أن غالبية دول العالم تقف إلى جانب أوكرانيا. لكن الأمر ليس كذلك".

وأوضح ناريشكين أن الولايات المتحدة "تحاول إجبار عدد كبير من دول ما يسمى بالجنوب العالمي على المشاركة في هذا المشروع العقيم".

وفي سياق آخر، تدليلا على عدم قدرة الغرب على استيعاب وقبول الرواية المخالفة، ساق ناريشكين محاولة اغتيال رئيس الوزراء السلوفاكي قائلا: "تلك محاولة لإزالة شخص تجرأ للدفاع عن مصالح بلاده، وهو أمر لم يرض النخب الليبرالية".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد قال بشأن مؤتمر سويسرا إن الصيغ المطروحة للسلام حاليا "أساسها الرغبات وليس الواقع الحقيقي على الأرض، وهو طرح غير مقبول للنقاش"، لكنه أعرب عن استعداد روسيا للتفاوض. وتابع أن هدف مثل هذا المؤتمر هو "جمع أكبر عدد من البلدان وإقناع الجميع بأن العرض الأفضل هو تلك الشروط التي يقترحها الجانب الأوكراني، ثم يقدمون ذلك كإنذار نهائي لروسيا، فيبدو الأمر وكأن (العالم كله) يتفق على ذلك".

المصدر: RT