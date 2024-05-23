وزير إيطالي يشكك في إمكانية استخدام الأصول الروسية المجمدة

قال وزير الاقتصاد الإيطالي جيانكارلو جيورجيتي إن التوصل إلى اتفاق بشأن استخدام عائدات الأصول المجمدة في الاتحاد الروسي، لن يكون سهلا.

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة رويترز نقلا عن مسؤولين لم تسمهم، أن دول مجموعة السبع لا تتوقع التوصل إلى اتفاق تفصيلي بشأن استخدام عائدات الأصول الروسية المجمدة خلال اجتماع ستريسا المنعقد بإيطاليا بسبب جوانب فنية وقانونية يجب العمل عليها بمزيد من التفصيل.

وأجاب الوزير على سؤال صحفي عن إمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن استخدام الأصول الروسية، قائلا: "إن هذه "مسألة معقدة". نحن بحاجة لإيجاد إطار تشريعي على المستوى الأوروبي".

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ويعقد وزراء مالية مجموعة السبع اجتماعهم خلال الفترة من من 23 إلى 25 مايو.

وذكرت صحيفة فايننشال تايمز نقلا عن مسؤولين غربيين أن الولايات المتحدة تضغط على دول مجموعة السبع للموافقة على إقراض أوكرانيا عبر ضمان عائدات الأصول الروسية المجمدة في الغرب.

وفي وقت سابق، ذكرت بلومبرغ، نقلاً عن مصادر، أن الولايات المتحدة مستعدة لتزويد أوكرانيا بقرض بضمان الأصول الروسية المجمدة إذا تلقت التزاما من الاتحاد الأوروبي بسداده، في حين أن الأصول ستبقى مجمدة.

المصدر: نوفوستي