 
مباشر

وزير إيطالي يشكك في إمكانية استخدام الأصول الروسية المجمدة

أخبار العالم

وزير إيطالي يشكك في إمكانية استخدام الأصول الروسية المجمدة
Legion-Media
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xlni

قال وزير الاقتصاد الإيطالي جيانكارلو جيورجيتي إن التوصل إلى اتفاق بشأن استخدام عائدات الأصول المجمدة في الاتحاد الروسي، لن يكون سهلا.

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة رويترز نقلا عن مسؤولين لم تسمهم، أن دول مجموعة السبع لا تتوقع التوصل إلى اتفاق تفصيلي بشأن استخدام عائدات الأصول الروسية المجمدة خلال اجتماع ستريسا المنعقد بإيطاليا بسبب جوانب فنية وقانونية يجب العمل عليها بمزيد من التفصيل.

وأجاب الوزير على سؤال صحفي عن إمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن استخدام الأصول الروسية، قائلا: "إن هذه "مسألة معقدة". نحن بحاجة لإيجاد إطار تشريعي على المستوى الأوروبي".

إقرأ المزيد
الكرملين يحذر أوروبا من استخدام أرباح الأصول الروسية المجمدة
الكرملين يحذر أوروبا من استخدام أرباح الأصول الروسية المجمدة

ويعقد وزراء مالية مجموعة السبع اجتماعهم خلال الفترة من من 23 إلى 25 مايو.

وذكرت صحيفة فايننشال تايمز نقلا عن مسؤولين غربيين أن الولايات المتحدة تضغط على دول مجموعة السبع للموافقة على إقراض أوكرانيا عبر ضمان عائدات الأصول الروسية المجمدة في الغرب.

وفي وقت سابق، ذكرت بلومبرغ، نقلاً عن مصادر، أن الولايات المتحدة مستعدة لتزويد أوكرانيا بقرض بضمان الأصول الروسية المجمدة إذا تلقت التزاما من الاتحاد الأوروبي بسداده، في حين أن الأصول ستبقى مجمدة.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مراسم تشييع الرئيس الإيراني الراحل ورفاقه في مدينة تبريز