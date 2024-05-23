بوتين يؤكد أن روسيا تولي أهمية خاصة لتعزيز العلاقات مع الدول الإفريقية

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا تولي أهمية خاصة لتعزيز العلاقات الودية مع الشركاء الأفارقة، حيث الرغبة في بناء نظام عالمي عادل متعدد الأقطاب توحد الدول.

وقال الرئيس الروسي في برقية تهنئته لرؤساء الدول والحكومات الأفريقية بمناسبة يوم إفريقيا: "إن روسيا تولي أهمية خاصة لتعزيز العلاقات الودية مع الشركاء الأفارقة، ونحن متحدون في الرغبة في بناء نظام عالمي عادل متعدد الأقطاب يقوم على المساواة الحقيقية وسيادة القانون الدولي، وخال من أي شكل من أشكال التمييز والإملاءات والضغوط والعقوبات".

وأشار في برقية التهنئة المنشورة على موقع الكرملين الإلكتروني، إلى أن عقد القمة الروسية الإفريقية الثانية في سان بطرسبرغ عام 2023 قد خلق الظروف لبناء تعاون مثمر ومتبادل المنفعة في مجموعة متنوعة من المجالات.

وأعرب الرئيس الروسي عن ثقته في أن "التنفيذ المستمر للخطط والاتفاقات التي تم التوصل إليها نتيجة لهذا الاجتماع المهم المتعدد الأطراف يلبي مصالحنا المشتركة ويتماشى مع ضمان الاستقرار والأمن في القارة الإفريقية".

المصدر: RT