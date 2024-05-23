موسكو: مستعدون لزيادة إمداد بلدان جنوب شرق آسيا بالأغذية إن تعرضت للجفاف

أعلنت مديرة دائرة آسيا الثالثة لدى الخارجية الروسية ليودميلا فوروبيوفا عن استعداد روسيا لزيادة إمداد بلدان جنوب شرق آسيا بالحبوب والمنتجات الغذائية في حال تعرضها للجفاف هذا العام.

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وقالت: "مستعدون للنظر في طلبات شركائنا في جنوب شرق آسيا وتوريد الأغذية إلى الدول التي تحتاجها والشركات الروسية مهتمة بزيادة إمدادات الحبوب إلى إندونيسيا والفلبين حصرا".

وتشهد بلدان جنوب شرق آسيا منذ أبريل الماضي درجات حرارة قياسية أدت حتى إلى وقوع ضحايا.

وتراوحت درجة الحرارة في الفلبين بين 42 و51 درجة مئوية وفي إندونيسيا أدت الحرارة المرتفعة إلى زيادة عدد حالات الإصابة بحمى الضنك.

ويحذر الخبراء من تدهور الأمن الغذائي في المنطقة في ظل هذه الظروف الطارئة.

المصدر: نوفوستي