موسكو: نبحث مع "الطاقة الذرية" مشاركة مختبرات روسية في تحليل عينات من مياه محطة فوكوشيما

أعلنت مديرة الدائرة الآسيوية لدى الخارجية الروسية ليودميلا فوروبيوفا أن روسيا والوكالة الدولية للطاقة الذرية تبحثان مشاركة مختبرات روسية في تحليل عينات من مياه محطة فوكوشيما.

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وأضافت فوروبيوفا في حديث لوكالة "نوفوستي": "تم إرسال قائمة إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية تشمل عدة مؤسسات روسية قادرة على إجراء هذه الفحوص، لكن خبراءنا لم يباشروا عملهم بعد وتجري حاليا دراسة القضايا التنظيمية".

وأشارت إلى عدم وجود أي أسس حتى الآن لاتهام الوكالة الدولية بتأخير هذه الإجراءات عمدا، وقالت: "ربما اليابان تخطط لتصريف المياه خلال 30 عاما، ولذلك لا ترى الوكالة أي سبب للاستعجال".

وتابعت أن موسكو لم تطلب من طوكيو عينات من مياه فوكوشيما، مشيرة إلى ضرورة أن تكون اليابان مستعدة للسماح لممثلي الدول المعنية بأخذ العينات إذا لزم الأمر.

وبدأت شركة TEPCO وهي مشغل محطة "فوكوشيما" النووية في 24 أغسطس 2023 تفريغ مياه تبريد المفاعلات المنكوبة في المحطة بعد تنقيتها بنظام ALPS وصرفها في البحر.

وبالرغم من تأكيد شركة TEPCO والسلطات اليابانية أن إطلاق المياه لا يشكل تهديدا للبيئة والبشر، فقد انتقدت الصين وروسيا وغيرهما هذه التصرفات بشدة.

وحظرت الصين استيراد جميع المنتجات البحرية اليابانية وعززت الضوابط الجمركية على المنتجات الأخرى من اليابان.

وأعلنت روسيا في 16 أكتوبر 2023 عن انضمامها إلى هذه القيود.

المصدر: نوفوستي