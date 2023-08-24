اليابان تبدأ تصريف مياه محطة فوكوشيما النووية في المحيط الهادئ والصين تندد

بدأت اليابان اليوم الخميس تصريف المياه المعالجة من محطة فوكوشيما-دايشي النووية في المحيط الهادئ، وفق مقطع مصور بثته الشركة المشغلة "تيبكو".

وبوشرت العملية التي تتضمن مضخات وصمامات وشبكة واسعة من القنوات بعيد الساعة 13.00 بتوقيت اليابان (الساعة الرابعة صباحا بتوقيت غرينيتش).

وقد تم تشغيل مضخات وفتح الصمامات لنقل المياه إلى المحيط. وهذه المياه المعالجة والمخففة جردت من غالبية المواد المشعة باستثناء التريتيوم التي لا تشكل خطرا إلا إذا وجدت بكميات كبيرة ومركزة.

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وسيتم تصريف المياه المعالجة على مسافة كيلومتر من الساحل من خلال نفق تحت الماء تم إنشاؤه. ويبلغ معدل التصريف 460 طنا من المياه في يوم، بعد أن يتم تخفيف كل طن بـ 1.2 ألف طن من مياه البحر النقية.

وأعلن فرع إقليم بريومريه الروسي (الشرق الأقصى) للهيئة الفيدرالية للمراقبة البيطرية والصحة النباتية، تشديد المراقبة الإشعاعية للأسماك التي يتم صيدها قرب موقع تصريف المياه منخفضة الإشعاع من محطة فوكوشيما.

ونددت الصين ببدء تصريف مياه فوكوشيما معتبرة أنه عمل "أناني وغير مسؤول".

وقالت الخارجية الصينية في بيان لها: "المحيط هو ملكية مشتركة للبشرية جمعاء ويشكل تصريف مياه ملوثة ناجمة عن محطة فوكوشيما النووية في البحر، عملا غاية في الأنانية وعدم المسؤولية لا يراعي المصلحة العامة الدولية".

وفي وقت سابق هذا الأسبوع استدعت الخارجية الصينية سفير اليابان في بكين احتجاجا على إعلان طوكو نيتها الشروع في "تصريف مياه فوكوشيما الملوثة نوويا في البحر".

وجاء تصريف المياه المشعة المثير للجدل بعد أن أعطت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الشهر الماضي موافقتها النهائية على خطة التصريف، قائلة إنها تفي بالمعايير الدولية.

ويتوقع أن تدوم عملية التصريف الأولى هذه حوالى 17 يوما وتشمل 7800 متر مكعب من مياه المحطة.

وقالت شركة طوكيو للطاقة الكهربائية، المشغلة للمحطة في وقت سابق إنها تخطط لتصريف 31,200 طن من المياه المعالجة في ثلاث عمليات تصريف أخرى بحلول مارس من العام القادم.

وقد بلغ حجم المياه المخزنة في محطة فوكوشيما أكثر من 1.3 مليون طن من خلال نظام تنقية مخصص يعرف باسم "ALPS"، منذ انهيار 3 مفاعلات نووية بعد الزلزال القوي الذي ضرب الساحل في عام 2011.

ومن المخطط أن تستمر عمليات تصريف مياه فوكوشيما في المحيط على مراحل على مدار 30 عاما.

وتعتزم الوكالة الدولية للطاقة الذرية مراقبة العملية بشكل مستمر، وأجرى خبراء لها عدة عمليات تفتيش للمحطة على مدى السنوات الماضية.

المصدر: "أ ف ب" + "يونهاب" + "تاس"