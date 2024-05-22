خامنئي لهنية: مخبر سيتبع نهج رئيسي وزوال إسرائيل آت وسيتحقق وعد فلسطين من البحر للنهر

أكد المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، أن رئيس السلطة التنفيذية المؤقت في إيران محمد مخبر، سيسير على نفس سياسات الرئيس الراحل تجاه فلسطين، موضحا أن وعد زوال إسرائيل سيتحقق.

وأوضح علي خامنئي، لدى استقباله رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، بأن "الوعد الإلهي بشأن زوال الكيان الصهيوني سوف يتحقق، وبفضل الباري تعالى ستنطلق دولة فلسطين من البحر حتى النهر إنشاء الله".

(وكالة الأنباء الإيرانية)

وأشار المرشد الأعلى الإيراني إلى أن "النائب الأول لرئيس الجمهورية محمد مخبر الذي سيتولى بناء على دستور البلاد مسؤولية إدارة الشؤون التنفيذية في إيران، سيمضي على ذات السياسات والتوجهات وبنفس الدافع والمعنويات التي كان عليها الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي، تجاه فلسطين".

وأضاف: "إن الوعد الإلهي الأول حول الشعب الفلسطيني تحقق بالفعل، وقد تبلور ذلك من خلال انتصار أهل غزة بصفتهم مجموعة صغيرة، أمام بطش قوى عظمى مثل أمريكا والحلف الأطلسي وبريطانيا ودول أخرى".

كما أكد أنه "انطلاقا من هذا الأساس، فإن الوعد الإلهي الثاني بزوال الكيان الصهيوني سوف يتحقق أيضا، وبفضل الله عز وجل سيأتي ذلك اليوم الذي تنطلق فيه دولة فلسطين من النهر حتى البحر".

وفي إشارة إلى تداعيات صمود الشعب الفلسطيني التي أذهلت العالم، قال المرشد الأعلى الإيراني: "من كان يصدق بأن يأتي ذلك اليوم الذي تنتفض فيه الجامعات الأمريكية انتصارا للشعب الفلسطيني وقضيته؟! حيث الحشود الطلابية التي تحمل أعلام فلسطين، وهناك في اليابان التي شهدت أيضا مسيرات تضامنية مع فلسطين، فمن كان يتوقع ذلك؟".

هذا وأعرب إسماعيل هنية، عن اطمئنانه إلى أن إيران ماضية في سياستها بدعم فلسطين والمقاومة.

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المصدر: RT + وسائل إعلام إيرانية