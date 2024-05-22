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الكونغرس الأمريكي يؤيد فرض حظر على دخول المواطنين الروس والصينيين لمنشآت الأسلحة النووية

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الكونغرس الأمريكي يؤيد فرض حظر على دخول المواطنين الروس والصينيين لمنشآت الأسلحة النووية
Globallookpress Evan Golub
مبنى الكونغرس الأمريكي
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أيد الكونغرس الأمريكي، فرض حظر يمنع مواطني روسيا والصين من زيارة المختبرات المرتبطة بقضايا الأمن القومي في الولايات المتحدة فضلا عن مواقع يتم فيها تصنيع الأسلحة النووية.

جاء ذلك في بيان للجنة الخدمات المسلحة بمجلس النواب بالكونغرس الأمريكي، وأشار البيان إلى أنه تم "اعتماد تعديل مناسب لمشروع ميزانية الدفاع للسنة المالية 2025 سيمنع (التجسس) من قبل الحزب الشيوعي الصيني".

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وفي يناير نشرت وزارة العدل الأمريكية على موقعها الإلكتروني أنه تم "الحكم على جندي في البحرية الأمريكية يدعى ونينغ تشاو بالسجن لمدة 27 شهرا بتهمة نقل معلومات سرية إلى الاستخبارات الصينية".

وبحسب زعم الوزارة، اعترف الرجل في أكتوبر 2023، بأنه باع معلومات عسكرية سرية لضابط مخابرات صيني مقابل رشوة، وقدم معلومات إلى الصين حول الأمن التشغيلي للبحرية الأمريكية وتدريباتها العسكرية.

وفي يونيو الماضي، زعمت صحيفة "بوليتيكو" أن الصين تستخدم قاعدة عسكرية في كوبا لجمع معلومات استخباراتية عن الولايات المتحدة منذ عام 2019.

وفي وقت سابق اتهمت وزارة الدفاع الروسية الولايات المتحدة بممارسة "التجسس البيولوجي"، من خلال تحليل الوضع الوبائي على طول حدود خصومها الجيوسياسيين وفي المناطق المحتملة لنشر مجموعات عسكرية.

المصدر: RT

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