أفادت وكالة Mediapart بأن إحدى مجموعات الجيش الأوكراني التي وصلت إلى فرنسا في أكتوبر 2023 للتدريب هي مجموعة من النازيين الجدد.

وأكدت الوكالة أنه لم يكن بوسع الجانب الفرنسي إلا أن يلاحظ ذلك حيث كان لدى أحد الأوكرانيين رمز SS موشوما على وجهه.

وأشارت إلى أن هذا الجندي لم يكن الوحيد الذي أظهر علانية أفكاره النازية الجديدة.

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ووفقا للوكالة فقد وقف جنود أوكرانيون، وهم يرتدون الزي العسكري الفرنسي، مع علم باللونين الأصفر والأزرق وعليه صليب معقوف في الوسط، ووقف جندي آخر على خلفية صورة أدولف هتلر.

ألمانيا تطرد 7 جنود أوكرانيين بسبب "رموز نازية"

طردت السلطات الألمانية 7 جنود أوكرانيين الأسبوع الماضي كانوا يتدربون في إطار برنامج الجيش الألماني بسبب "استخدامهم "رموزا يمينية متطرفة".

وقالت الحكومة الألمانية: "تم التعرف على سبع حالات لجنود يرتدون رموزا يمينية متطرفة خلال التدريب الذي أجراه الجيش الألماني للقوات المسلحة الأوكرانية".

وأكدت وزارة الدفاع الألمانية أنه تم إيقاف تدريب الجنود الأوكرانيين المعنيين على الفور بالاتفاق مع القوات المسلحة الأوكرانية وجرت إعادة هؤلاء إلى أوكرانيا.

المصدر: RT