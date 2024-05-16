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ألمانيا: طرد 7 جنود من القوات المسلحة الأوكرانية بسبب "رموز نازية"

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ألمانيا: طرد 7 جنود من القوات المسلحة الأوكرانية بسبب
Globallookpress Sergii KharchenkoZUMAPRESS.com
صورة أرشيفية
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طردت السلطات الألمانية سبعة جنود أوكرانيين كانوا يتدربون في إطار برنامج الجيش الألماني بسبب "استخدمهم لرموز يمينية متطرفة".

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جاء ذلك وفقا لبيان الحكومة الألمانية الذي جاء فيه: "تم التعرف على سبع حالات لجنود يرتدون رموزا يمينية متطرفة خلال التدريب الذي أجراه الجيش الألماني للقوات المسلحة الأوكرانية".

وأكدت وزارة الدفاع الألمانية أنه تم إيقاف تدريب الجنود الأوكرانيين المعنيين على الفور بالاتفاق مع القوات المسلحة الأوكرانية وتمت إعادة هؤلاء إلى أوكرانيا.

وغالبا ما تلتقط عدسات الكاميرات جنودا من القوات المسلحة الأوكرانية، الذين تزين ملابسهم رموز ألمانيا النازية. وسبق أن أكدت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية على أن مثل هذا الوضع قد يحرم الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي من الدعم الغربي.

المصدر: نوفوستي

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