أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف أن روسيا تكافح في القرن الـ21 متقمصّي الفاشية المتجسدين في أشخاص نظام كييف النازي سليل الهتلرية.

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وكتب مدفيديف على موقع مجلس الأمن الروسي: "مضظرون في الألفية الجديدة لمكافحة متقمصي النازية متقمصي الفاشية المتجسدين في أشخاص نظام كييف النازي سليل الهتلرية المثير للاشمئزاز، في عالم يحاول خصومنا قلبه رأسا على عقب وتقسيمه وإحراقه في أتون الحرب العالمية الثالثة".

وأضاف: "بدا في أعقاب الحرب العالمية الثانية وإصدار محكمة نيورنبرغ أحكامها على الناجين من قادة النازيين وأعوانهم أنه تم القضاء على النازية".

وتابع: "خلال سنوات ظلت الرموز النازية والأفكار الأخرى للهتلرية محظورة في معظم بلدان العالم، كما قالت الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية كلمتها في ذلك"، معتبرا عودة أيديولوجيات الماضي الوحشية ظاهرة غير مسبوقة في القرن الحادي والعشرين.

المصدر: تاس