إعادة تكليف قائد شرطة جامعة كاليفورنيا بمهام أخرى بعد انتقادات لتعامله مع مظاهرات الحرم الجامعي

أعلنت جامعة كاليفورنيا في لوس أنجليس إعادة تكليف قائد شرطة الجامعة بمهام أخرى في أعقاب انتقادات لتعامله مع التظاهرات المؤيدة لفلسطين الأخيرة في حرم الجامعة.

وقالت ماري أوساكو، نائبة رئيس جامعة كاليفورنيا للاتصالات الاستراتيجية، في بيان صدر الأربعاء، إنه تمت إعادة تكليف قائد الشرطة جون توماس بمهام أخرى مؤقتا يوم الثلاثاء "في انتظار فحص عملياتنا الأمنية".

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وذكرت صحيفة ديلي بروين في وقت متأخر من يوم الثلاثاء أن توماس قال في رسالة نصية إلى صحيفة الحرم الجامعي: "كان هناك الكثير من الأمور يحدث، وعلمت في وقت متأخر من أمس أنه تمت إعادة تكليفي بمهام أخرى مؤقتا".

يأتي ذلك عقب إعلان جامعة كاليفورنيا في 5 مايو عن إنشاء منصب كبير لمسؤولي السلامة، الجديد، للإشراف على العمليات الأمنية في الحرم الجامعي.

قال توماس لصحيفة "لوس أنجليس تايمز" في أوائل شهر مايو إنه فعل "كل ما في وسعه" لتوفير الأمن والحفاظ على سلامة الطلاب خلال أيام الصراع التي هزت جامعة كاليفورنيا.

لكن رده كان عرضة لانتقادات شديدة ودفع رئيس الجامعة جين بلوك إلى إصدار أمر بمراجعة الإجراءات الأمنية في الحرم الجامعي.

وأعلن بلوك بعد ذلك أن ريك برازيل، قائد شرطة سكرامنتو السابق، سيرأس مكتبا جديدا لسلامة الحرم الجامعي والذي سيشرف على قسم شرطة جامعة كاليفورنيا.

المصدر: أب