الولايات المتحدة.. مؤيدون لإسرائيل يحاولون الاشتباك مع الطلبة المساندين لفلسطين في جامعة كاليفورنيا

اندلعت مشادات بين مؤيدين لإسرائيل ومتظاهرين مساندين لفلسطين في جامعة كاليفورنيا على خلفية احتجاجات عارمة تجري في الجامعات الأمريكية ضد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقالت متحدث باسم الجامعة إن المتظاهرين اخترقوا حاجزا أمنيا في حرم جامعة كاليفورنيا، كان قد تم إنشاؤه للفصل بين مجموعات المتظاهرين المتعارضة، واندلعت اشتباكات بينهم.

Happening now at @UCLA. Bike boy (security) thought he was going to stop pro Palestine supporters. There is a huge counter protest by Zionists today. They need support. #GazaGenocide#DiscloseAndDivestpic.twitter.com/3ZuiYRFftF — Arms Embargo Israel (@riseuprebel) April 28, 2024

وجاء في البيان: "لدى جامعة كاليفورنيا تاريخ طويل في كونها مكانا للاحتجاج السلمي، ونحن نشعر بالحزن الشديد إزاء أعمال العنف التي اندلعت".

ولم تتحدث التقارير الإعلامية حول الإصابات المحتملة أو تفاصيل إضافية حول المشاجرات.

وتشهد الجامعات الأمريكية احتجاجات طلابية متصاعدة تنديدا بالحرب الإسرائيلية على غزة.

وشملت الاحتجاجات العاصمة واشنطن وولايات أخرى، واعتقلت الشرطة الأمريكية مئات المحتجين، فيما نددت منظمات حقوقية بوقوع انتهاكات ضد المتظاهرين.

المصدر: وكالات