 
مباشر

الولايات المتحدة.. مؤيدون لإسرائيل يحاولون الاشتباك مع الطلبة المساندين لفلسطين في جامعة كاليفورنيا

أخبار العالم

الولايات المتحدة.. مؤيدون لإسرائيل يحاولون الاشتباك مع الطلبة المساندين لفلسطين في جامعة كاليفورنيا
AP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xg0m

اندلعت مشادات بين مؤيدين لإسرائيل ومتظاهرين مساندين لفلسطين في جامعة كاليفورنيا على خلفية احتجاجات عارمة تجري في الجامعات الأمريكية ضد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقالت متحدث باسم الجامعة إن المتظاهرين اخترقوا حاجزا أمنيا في حرم جامعة كاليفورنيا، كان قد تم إنشاؤه للفصل بين مجموعات المتظاهرين المتعارضة، واندلعت اشتباكات بينهم.

وجاء في البيان: "لدى جامعة كاليفورنيا تاريخ طويل في كونها مكانا للاحتجاج السلمي، ونحن نشعر بالحزن الشديد إزاء أعمال العنف التي اندلعت".

ولم تتحدث التقارير الإعلامية حول الإصابات المحتملة أو تفاصيل إضافية حول المشاجرات.

وتشهد الجامعات الأمريكية احتجاجات طلابية متصاعدة تنديدا بالحرب الإسرائيلية على غزة.

وشملت الاحتجاجات العاصمة واشنطن وولايات أخرى، واعتقلت الشرطة الأمريكية مئات المحتجين، فيما نددت منظمات حقوقية بوقوع انتهاكات ضد المتظاهرين.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا