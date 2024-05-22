بلينكن: واشنطن والاتحاد الأوروبي يعتزمان اتخاذ إجراءات ضد جورجيا بسبب قانون "العملاء الأجانب"

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يخططان لاتخاذ إجراءات ضد جورجيا بسبب مشروع قانون "العملاء الأجانب".

وقال بلينكن في جلسة استماع للجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب تعليقا على مشروع القانون الذي تجري دراسته في جورجيا: "إننا ندرس عن كثب ما يمكننا القيام به ردا على ذلك وأتوقع أننا سنتخذ إجراء".

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وأكد أن "الاتحاد الأوروبي يدرس تأثير ذلك على عملية انضمام جورجيا (إلى الاتحاد)".

وختم وزير الخارجية الأمريكي بالقول: "أتوقع أن نتخذ إجراءات".

ووافق البرلمان الجورجي في جلسة عامة في 14 مايو بأغلبية الأصوات في القراءة الثالثة والأخيرة على مشروع قانون "العملاء الأجانب".

ووصفت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا رد فعل الدول الغربية على إقرار البرلمان الجورجي قانون العملاء الأجانب بأنه "تدخل مطلق وبنسبة 100% في شؤون دولة أجنبية ذات سيادة".

المصدر: "تاس"