رئيس الوزراء الجورجي: التحدث عن عقوبات أمريكية ضد بلدنا سيأتي بنتائج عكسية

قال رئيس الوزراء الجورجي إيراكلي كوباخيدزه اليوم الثلاثاء إن الحديث عن احتمال فرض الولايات المتحدة عقوبات على بلاده غير جدي وسيؤدي إلى نتائج عكسية.

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وأضاف كوباخيدزه في مؤتمر صحفي: "بشكل عام الحديث عن العقوبات ليس جديا إذا كنا نتحدث عن تحسين العلاقات الثنائية، فالترويج لمثل هذه المواضيع في مثل هذه الحالات يؤدي إلى نتائج عكسية".

هذا ووافق البرلمان الجورجي في جلسة عامة الثلاثاء بأغلبية الأصوات في القراءة الثالثة والأخيرة على مشروع قانون "العملاء الأجانب".

ووفقا للحكومة يهدف القانون الجديد إلى دفع المنظمات إلى إظهار قدر أكبر من الشفافية في ما يتعلق بالتمويل الخارجي.

وتم تبني القانون بالرغم من عراك وقع بين بعض النواب في أثناء النظر في مشروع هذا القانون.

وفي وقت سابق، هدد مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأوروبية والأوراسية، جيمس أوبراين، جورجيا بفرض عقوبات إذا تم تقويض الديمقراطية.

المصدر: تاس