"المسيرة": الطيران الأمريكي والبريطاني يشن 6 غارات على مطار الحديدة غرب اليمن

أفادت قناة "المسيرة" التابعة لحركة "أنصار الله" الحوثية، اليوم الأربعاء، بأنه تم استهداف مطار الحديدة الدولي غرب اليمن بسلسلة غارات جوية من قبل الطيران الأمريكي البريطاني.

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ووفقا للقناة فإن الطيران الأمريكي والبريطاني شن 6 غارات على مطار الحديدة، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل بشأن الأضرار المادية أو البشرية.

وتجدر الإشارة إلى أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها استهداف مطار الحديدة الدولي فمنذ مطلع شهر مايو الجاري شن الطيران الأمريكي والبريطاني سلسلة غارات استهدفت المطار، حيث قام بتاريخ 2 مايو بنحو 5 غارات على مطار الحديدة، وفي 13 من الشهر الجاري شن غارة جوية على المطار، وبتاريخ الـ 14 شن 4 غارات مستهدفا المطار ومرافقه العامة جنوب مدينة الحديدة.

والحديدة مطلة على البحر الأحمر، وهي إحدى أهم محافظات اليمن، كونها تحوي مطارا دوليا، إضافة إلى امتلاكها شريطا ساحليا طويلا.

وينفذ الحوثيون في اليمن منذ نوفمبر الماضي، هجمات في البحر الأحمر على سفن إسرائيلية أو متوجهة إلى إسرائيل، "دعما ونصرة للشعب الفلسطيني ولغزة".

وردا على ذلك شكلت الولايات المتحدة وحلفاؤها قوة عسكرية للتعامل مع ضربات الحوثيين، حيث شنت الطائرات الأمريكية والبريطانية ضربات عدة على مناطق متفرقة في اليمن، فيما ينفذ الجيش الأمريكي بين الحين والآخر، مهمات بشكل منفصل عن أي تحالف بحري بالمنطقة.

المصدر: المسيرة + RT