ردا على "وقاحتها".. ليندسي غراهام يدعو لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية

أعرب عضو مجلس الشيوخ الأمريكي ليندساي غراهام عن أمله في فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بسبب ما أسماها "الوقاحة الشنيعة" لفرضها عقوبات على مسؤولين إسرائيليين.

وجاء في كلمة غراهام أمام الكونغرس الأمريكي: "آمل أن نجد طريقة للتعامل مع هذه المحكمة الجنائية الدولية، لأنهم إذا فعلوا ذلك بإسرائيل، فسيأتون إلينا بعد ذلك. لقد حاولوا التعرض لجنودنا في أفغانستان، لكن الفطرة السليمة هي التي تغلبت. واليوم، ما آمل أن يحدث هو أن نفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بسبب هذه الوقاحة الشنيعة، ليس فقط لحماية أصدقائنا في إسرائيل، ولكن لحماية أنفسنا".

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وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان طلب إصدار أوامر ضد كل من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال الحرب على غزة، وهي القتل والإبادة الجماعية، بما في ذلك الوفيات الناجمة عن الجوع والاضطهاد وغيرها من الأفعال اللاإنسانية الأخرى التي تتعارض مع نظام روما.

وأعلن خان في بيان له عن وجود ما أسماها "أسبابا معقولة" للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت ومعهم 3 من قادة "حماس" هم رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية وقائد الحركة في غزة يحيى السنوار وقائد كتائب عز الدين القسام محمد الضيف، يتحملون المسؤولية الجنائية عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة وإسرائيل.

وقد أعلن خان يوم أول أمس الاثنين أن المحكمة تسعى لإصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت وهنية والسنوار وضيف.

المصدر: RT