بوتين: الرئيس الإيراني الراحل كان شريكا موثوقا به

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي كان شريكا موثوقا به.

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جاء ذلك خلال لقاء مع رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين، حيث قال: "لقد كان الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي شريكا موثوقا به للغاية، وشخصا مباشرا للغاية وواثقا من نفسه، وقبل كل شيء، كان شخصا يسترشد بالمصالح الوطنية".

وطلب بوتين من فولودين أن ينقل إلى السلطات الإيرانية أنه يتوقع أن يستمر تطوير العلاقات بين الدولتين على نفس المسار.

وكان متحدث الكرملين دميتري بيسكوف قد صرح بأن فياتشيسلاف فولودين سيمثل موسكو في مراسم وداع الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي الذي لقي حتفه في تحطم مروحية، وكان بصحبته وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ومسؤولون آخرون.

المصدر: أرغومنتي إي فاكتي