بايدن يتهم ترامب باستخدام "لغة هتلر"

اتهم الرئيس الأمريكي جو بايدن منافسه في الانتخابات الرئاسية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب باستخدام "لغة هتلر" بسبب مقطع فيديو نُشر على صفحته يذكر "الرايخ المتحد".

وقال بايدن: "بالأمس نشرت حملته الانتخابية رسالة على الإنترنت مفادها أنه في حال فوزه، فسيكون الرايخ موحدا مثل الرايخ الثالث. هذا هو نفس الرجل الذي يستخدم لغة هتلر، وليس لغة أمريكا".

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وأضاف: "ليس من المستغرب أنه (ترامب) قال قبل حوالي أربعة أشهر، إن هتلر كان قد فعل "بعض الأشياء الجيدة".

أثار فيديو دعائي لحملة الرئيس السابق فضيحة في الولايات المتحدة، حيث تضمن إشارة إلى إقامة "الرايخ الموحد" في البلاد في حال فوز ترامب.

وتم حذف الفيديو من الصحفة يوم الثلاثاء. وأوضحت المتحدثة باسم حملة ترامب، كارولاين ليفيت أن الفيديو نشره أحد موظفي الحملة الذي لم ينتبه إلى الكلمة المذكورة.

المصدر: RT