إسبانيا تسحب "بشكل نهائي" سفيرتها لدى الأرجنتين

أعلنت إسبانيا سحب سفيرتها من الأرجنتين "بشكل نهائي" بعدما رفض الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي الاعتذار عن تصريحات مثيرة للجدل انتقد فيها رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز وزوجته.

وقال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس "أعلن أننا سنسحب سفيرتنا من بوينس آيرس" بعدما استدعيت الأحد للتشاور، مضيفا "ستبقى السفيرة بشكل نهائي في مدريد. لن يكون للأرجنتين بعد اليوم سفير" إسباني.

وأثار زعيم الأرجنتين غضب الحكومة الإسبانية خلال مؤتمر في مدريد نظمه حزب فوكس اليميني المتطرف في إسبانيا. وانتقد ميلي الاشتراكية وهاجم زوجة سانشيز، بيغونا غوميز، دون ذكر اسمها.

وقال في كلمته "إن نخب العالم لا تدرك مدى الدمار الذي يمكن أن يحدثه تطبيق أفكار الاشتراكية"، مضيفا: "أنها لا تعرف نمط المجتمع والبلد الذي يمكن أن ينتج عن ذلك، ونوع الأشخاص الذين يتشبثون بالسلطة ومستوى الانتهاكات التي يمكن أن يولدها ذلك".

وفي غضون ساعات من هجوم ميلي، استدعت إسبانيا سفيرتها وانتقد الباريس "إهانة" الرئيس الزائر.

إلا أن وزير الداخلية الأرجنتيني غييرمو فرانكوس قال: "ليس هناك أي اعتذار لتقديمه.. على العكس من ذلك، أعتقد أن على الحكومة الإسبانية أن تقدم اعتذارا عما قيل بشأن ميلي".