ترامب يحدد مرشحه لمنصب المدعي العام في حال فوزه بالانتخابات

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إن المدعي العام في ولاية تكساس كين باكستون سيكون خيارا قويا لإدارة وزارة العدل في حال فوزه في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل.

وفي مقابلة مع قناة "فوكس 4 دالاس"، قال ترامب إنه سيفكر في تعيين باكستون لمنصب المدعي العام، مشيرا إلى أنه "لدينا الكثير من الأشخاص الذين يريدون ذلك وسيكونون جيدين جدا في أداء المهمة، لكنه (باكستون) رجل موهوب للغاية".

كما صاغ ترامب تبرئة باكستون في إجراءات العزل العام الماضي من قبل مجلس النواب في تكساس باعتبارها انتصارا مشتركا، قائلا: "لقد حاربت من أجله عندما واجه صعوبة، وانتصرنا. لقد كان يلاحقه بعض الأشخاص، وأعتقد أن ذلك كان غير عادل للغاية. لقد كان مدعيا ​​عاما جيدا".

وقد دعم السياسيان بعضهما البعض خلال العام الماضي في مصاعبهما القانونية. فكان باكستون حاضرا في محاكمة ترامب المالية في نيويورك الشهر الماضي لإظهار دعمه للرئيس السابق، المتهم بدفع مبالغ مالية لشراء صمت الممثلية الإباحية ستورمي دانيالز التي تزعم أن ترامب كان على علاقة غرامية معها.

المصدر: The Hill