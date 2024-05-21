الدفاع الروسية تعلن إسقاط 3 مسيرات وصاروخ فوق مقاطعتي بيلغورود وكورسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط صاروخ ومسيرتين فوق مقاطعة بيلغورود خلال الليلة الماضية، كما اعترضت صباح اليوم الثلاثاء مسيرة فوق مقاطعة كورسك.

وجاء في بيان الوزارة: "خلال الليلة الماضية، تم إحباط محاولة من جانب نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام راجمات الصواريخ والمسيرات ضد أهداف على الأراضي الروسية".

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وأوضحت الوزارة أن "أنظمة الدفاع الجوي أسقطت صاروخا ومسيرتين فوق أراضي مقاطعة بيلغورود".

وفي بيان منفصل، أعلنت الوزارة "إحباط محاولة من قبل نظام كييف، عند الساعة 07:00 بتوقيت موسكو، لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام مسيرة ضد أهداف على الأراضي الروسية"، مشيرة إلى أن أنظمة الدفاع الجوي المناوبة دمرت المسيرة الأوكرانية فوق أراضي مقاطعة كورسك".

وتواصل قوات كييف استهداف المناطق الحدودية جنوب غربي روسيا بالمسيرات والصواريخ بشكل شبه يومي، ما يؤكد حسب ما أعلن الرئيس فلاديمير بوتين ضرورة توسيع نطاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وإبعاد قوات كييف عن المناطق الروسية بمدى الصواريخ التي تحاول بها ضرب روسيا.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية