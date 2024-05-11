 
مباشر

مقتل شخص وإصابة 29 وتضرر عقارات مدنية وتجارية جراء قصف أوكراني على بيلغورود

أخبار العالم

مقتل شخص وإصابة 29 وتضرر عقارات مدنية وتجارية جراء قصف أوكراني على بيلغورود
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xiq6

أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية فياتشيسلاف غلادكوف أن القوات الأوكرانية قصفت بيلغورود ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة 29 آخرين وتضرر 71 شقة ومبنى سكنيا و4 منشآت تجارية.

إقرأ المزيد
آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا /11.05.2024/
آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا /11.05.2024/

وكتب الحاكم في قناته الرسمية على تطبيق "تلغرام": "تعرضت مدينة بيلغورود وضواحيها لقصف مكثف من قبل القوات المسلحة لأوكرانيا، فقتلت امرأة على الفور متأثرة بجراحها قبل وصول فريق الإسعاف وأصيب 29، منهم طفل واحد، بجروح".

وأضاف أن القصف أدى إلى تضرر 71 شقة ومبنى سكنيا و4 منشآت تجارية ومستشفيين أحدهما للأطفال ومركز للألعاب الرياضية ومدرسة.

وفي وقت سابق، ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 12 صاروخ "فامبير" في أجواء مقاطعة بيلغورود.

وتواصل قوات كييف استهداف المناطق الحدودية جنوب غربي روسيا بالمسيرات والصواريخ بشكل شبه يومي، ما يؤكد حسب ما أعلن الرئيس فلاديمير بوتين ضرورة توسيع نطاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وإبعاد قوات كييف عن المناطق الروسية بمدى الصواريخ التي تحاول بها ضرب روسيا.

 

 

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

روسيا تحيي الذكرى الـ79 للنصر على النازية بعرض عسكري في الساحة الحمراء (فيديوهات)