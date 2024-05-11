مقتل شخص وإصابة 29 وتضرر عقارات مدنية وتجارية جراء قصف أوكراني على بيلغورود

أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية فياتشيسلاف غلادكوف أن القوات الأوكرانية قصفت بيلغورود ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة 29 آخرين وتضرر 71 شقة ومبنى سكنيا و4 منشآت تجارية.

إقرأ المزيد

وكتب الحاكم في قناته الرسمية على تطبيق "تلغرام": "تعرضت مدينة بيلغورود وضواحيها لقصف مكثف من قبل القوات المسلحة لأوكرانيا، فقتلت امرأة على الفور متأثرة بجراحها قبل وصول فريق الإسعاف وأصيب 29، منهم طفل واحد، بجروح".

وأضاف أن القصف أدى إلى تضرر 71 شقة ومبنى سكنيا و4 منشآت تجارية ومستشفيين أحدهما للأطفال ومركز للألعاب الرياضية ومدرسة.

وفي وقت سابق، ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 12 صاروخ "فامبير" في أجواء مقاطعة بيلغورود.

وتواصل قوات كييف استهداف المناطق الحدودية جنوب غربي روسيا بالمسيرات والصواريخ بشكل شبه يومي، ما يؤكد حسب ما أعلن الرئيس فلاديمير بوتين ضرورة توسيع نطاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وإبعاد قوات كييف عن المناطق الروسية بمدى الصواريخ التي تحاول بها ضرب روسيا.

المصدر: تاس