روسيا.. محكمة في بيلغورود تقرر طرد كاميروني متورط في دعم جماعات إسلامية متطرفة

أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي بأن عناصره اعتقلوا في مقاطعة بيلغورود مواطنا من الكاميرون لمشاركته في نشاطات جماعة إجرامية عرقية.

وقررت محكمة محلية في المنطقة طرد الكاميروني من أراضي روسيا الاتحادية.

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وجاء في بيان المخابرات الروسية: "تم وقف نشاطات غير قانونية لمواطن من جمهورية الكاميرون، مقيم في مدينة بيلغورود، بعد كشف مشاركته في أنشطة جماعة إجرامية عرقية في التحريض على الكراهية بين القوميات. وبموجب قرار محكمة منطقة فالويسكي، تمت إدانة هذا الأجنبي وتحميله المسؤولية الإدارية بموجب المادة رقم 18.8 من قانون المخالفات الإدارية (انتهاك مواطن أو شخص عديم الجنسية لقواعد الدخول إلى روسيا الاتحادية) وتقرر طرده من أراضي روسيا".

وتجدر الإشارة إلى أن الكاميروني المذكور، كان يعمل في ورشات للبناء في منطقة فالويسكي الحضرية.

ووفقا لحيثيات القرار، يعتبر المذكور من مؤيدي الجماعات الإسلامية المتطرفة، وقد تحدث بشكل دوري وعلني عن دعمه لهذه الجماعات العاملة في أوكرانيا وفي سوريا، وكذلك للجماعات الإرهابية العاملة في أراضي جمهورية النيجر.

المصدر: تاس