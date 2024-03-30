الدفاع الروسية تؤكد تعزيز الجماعات المسلحة في سوريا أنشطتها التخريبية

قال مركز المصالحة الروسي في سوريا إن الجماعات المسلحة كثفت نشاطها في منطقة خفض التصعيد بإدلب.

صرح بذلك نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة، اللواء يوري بوبوف، وأكد أن "هناك زيادة في نشاط الاستطلاع والتخريب من جانب الجماعات المسلحة غير الشرعية في منطقة خفض التصعيد بإدلب".

وقال إنه في أثناء صد هجوم شنه مسلحون قامت وحدات من القوات المسلحة للجمهورية العربية السورية في المنطقة في منطقة أورم الصغرى بمحافظة حلب، يوم الجمعة الماضي، بقتل ما لا يقل عن أربعة إرهابيين.

وأضاف أنه في 27 مارس تم القضاء على 6 مسلحين على الأقل في الاشتباكات بالقرب من قرية كفر نبل في الجزء الجنوبي من محافظة إدلب".

ودعا مركز المصالحة قادة الجماعات المسلحة غير الشرعية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف الاستفزازات.

المصدر: تاس