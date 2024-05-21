وكالة حماية البيئة الأمريكية تحذر من زيادة الهجمات الإلكترونية على شبكات المياه

حذرت وكالة حماية البيئة الأمريكية من أن الهجمات الإلكترونية ضد مرافق المياه في جميع أنحاء البلاد أصبحت أكثر توترا وقوة، وحثت شبكات المياه على اتخاذ إجراءات فورية لحماية مياه الشرب.

قالت الوكالة إن حوالي 70% من المرافق التي قام المسؤولون الفيدراليون بفحصها خلال العام الماضي انتهكت المعايير التي تهدف إلى منع التهديدات السيبرانية.

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وحث المسؤولون حتى شبكات المياه الصغيرة على تحسين الحماية ضد الهجمات الإلكترونية، مشيرين إلى أن "الهجمات الأخيرة من الدول المعادية مثل روسيا وإيران أثرت على شبكات المياه بجميع أحجامها".

قال التحذير إن "بعض شبكات المياه تعاني من قصور في النواحي الأساسية، بما في ذلك الفشل في تغيير كلمات المرور الافتراضية أو منع وصول الموظفين السابقين إلى النظام".

وقالت وكالة حماية البيئة إنه نظرا لأن مرافق المياه تعتمد في كثير من الأحيان على برامج الكمبيوتر لتشغيل محطات المعالجة وأنظمة التوزيع، فإن حماية تكنولوجيا المعلومات وضوابط العمليات أمر بالغ الأهمية.

وأضافت أن الآثار المحتملة للهجمات الإلكترونية تشمل انقطاع معالجة المياه وتخزينها؛ وتلف المضخات والصمامات وتغير مستويات المواد الكيميائية إلى كميات خطرة.

وصرحت نائبة مدير وكالة حماية البيئة، جانيت مكابي: "في كثير من الحالات، لا تقوم الأنظمة بعملها المفترض، وهو إكمال تقييم المخاطر لنقاط الضعف الخاصة بها والذي يشمل الأمن السيبراني والتأكد من توفر هذه الخطة وتوجيهها للطريقة التي تؤدي بها أعمالها".

المصدر: أ ب