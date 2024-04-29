لردع الهجمات الإلكترونية.. حكومة المملكة المتحدة تحظر استخدام كلمات مرور "سهلة"

حظرت المملكة المتحدة كلمات المرور الشائعة والتي يسهل تخمينها مثل "admin" أو "12345" كجزء من القوانين الأولى على مستوى العالم للحماية من الهجمات السيبرانية.

بالإضافة إلى كلمات المرور الشائعة، إذا اقترح المستخدم كلمة مرور مشتركة، فستتم مطالبته بتغييرها عند إنشاء حساب جديد.

يأتي ذلك في الوقت الذي قد تتعرض فيه المنازل المليء بالأجهزة الذكية لأكثر من 12000 هجمة قرصنة من جميع أنحاء العالم في أسبوع واحد، مع 2684 محاولة لتخمين كلمات مرور ضعيفة على خمسة أجهزة، وفقا لتحقيق أجرته شركة "ويتش".

وتدخل الإجراءات الجديدة حيز التنفيذ في المملكة المتحدة اليوم الاثنين، مما يجعلها أول دولة في العالم تطبق هذه القوانين، وهي جزء من نظام أمن المنتجات والبنية التحتية للاتصالات (PSTI) المصمم لتحسين مرونة المملكة المتحدة في مواجهة الهجمات السيبرانية وضمان عدم تأثير التدخل الخبيث على اقتصاد المملكة المتحدة والاقتصاد العالمي على نطاق أوسع.

وبموجب القانون، سيطلب من الشركات المصنعة لجميع الأجهزة المتصلة بالإنترنت من الهواتف المحمولة وأجراس الأبواب الذكية وحتى الثلاجات عالية التقنية، تنفيذ الحد الأدنى من معايير الأمان.

وسيتعين عليهم أيضا نشر تفاصيل الاتصال حتى يمكن الإبلاغ عن الأخطاء والمشكلات وحلها وإخبار المستهلكين بالحد الأدنى من الوقت الذي يمكنهم توقعه لتلقي التحديثات الأمنية المهمة.

ووجد موقع إدارة كلمات المرور NordPass أن كلمات المرور الأكثر استخداما في المملكة المتحدة العام الماضي وهي:

123456

password

qwerty

liverpool

123456789

arsenal

12345678

12345

abc123

chelsea

المصدر: sky news