أعلن نائب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة قنغ شوانغ أن الصين تدعو الولايات المتحدة إلى عدم توظيف النزاع الأوكراني لتعزيز استراتيجيتها الجيوسياسية وتحقيق مصالحها الخاصة

وقال شوانغ في اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "نود أن نلفت انتباه الولايات المتحدة إلى أن تشتيت الانتباه وتحويل اللوم ليسا الطريق الصحيح لحل الأزمة الأوكرانية".

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وأضاف: "نوصي أيضا بأن تتوقف الولايات المتحدة عن استخدام الأزمة الأوكرانية لصالحها وتعزيز استراتيجيتها الجيوسياسية".

وصرح وزير الخارجية سيرغي لافروف، في وقت سابق أن روسيا تنظر بشكل إيجابي إلى مبادرة السلام الصينية الخاصة بأوكرانيا، لأنها تقترح التعامل مع أسباب الصراع الجذرية. منوهاا بأن الصين تؤكد ضرورة فهم أصول النزاع في أوكرانيا وتقديم ضمانات أمنية للجميع، لكن الغرب ليس مستعدا لذلك.

كما أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وينبين أن الولايات المتحدة تتحمل المسؤولية المباشرة عن الأزمة الأوكرانية من نشأتها وحتى مرحلتها الحالية.

المصدر: "نوفوستي"