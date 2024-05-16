لافروف: روسيا تنظر بشكل إيجابي إلى خطة الصين بشأن أوكرانيا

قال وزير الخارجية سيرغي لافروف، في حديث لصحيفة إزفستيا، إن روسيا تنظر بشكل إيجابي إلى مبادرة السلام الصينية الخاصة بأوكرانيا، لأنها تقترح التعامل مع أسباب الصراع الجذرية.

وأضاف لافروف: "لقد أوضح الرئيس فلاديمير بوتين، موقفنا الإيجابي تجاه المبادرة الصينية. مبادرة الصين بخصوص التسوية في أوكرانيا، تبدو الأكثر واقعية، لأنها تؤكد الحاجة إلى التعامل مع الأسباب الجذرية والقضاء على الأسباب الأساسية للمشكلة. كل شيء آخر هو تكهنات. ولم نطلب بتاتا من الرفاق الصينيين تعديل أي شيء في مبادرتهم. نقترح بدء الحديث على أساس الجزء الرئيسي من المبادرة الصينية لفهم الأسباب الجذرية".

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ونوه لافروف بأن الصين تؤكد صرورة تفهم أصول الصراع في أوكرانيا وتقديم ضمانات أمنية للجميع، لكن الغرب ليس مستعدا لذلك.

وقال: "تتم مناقشة هذا الموضوع بانتظام مع الأصدقاء الصينيين، الذين يتخذون موقفا صحيحا تماما، وجوهره هو فهم الأسباب الجذرية والقضاء بشكل جماعي على هذه الأسباب الجذرية، وتوفير ضمانات أمنية موثوقة للجميع".

المصدر: تاس