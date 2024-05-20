الصين.. مقتل اثنين وإصابة 4 آخرين في حادث طعن بإحدى المدارس وسط البلاد

أفادت الشرطة الصينية اليوم الاثنين بمقتل شخصين وإصابة 4 آخرين في حادث طعن في مدرسة بوسط الصين، على يد امرأة كانت تحمل سكينا.

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ووفقا لبيان الشرطة لقي شخصان حتفهما بعد فشل محاولات إنقاذهما، وأصيب آخرون بجروح طفيفة.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية المركزية إن الهجوم وقع في وضح النهار في مدرسة ابتدائية في مدينة جويشي بمقاطعة جيانغشي بوسط البلاد.

ولم يذكر الإعلام الصيني أعمار الضحايا، فيما أشار إلى أن المشتبه بها تبلغ 45 عاما، وهي موقوفة لدى الشرطة على ذمّة التحقيق.

وتندر جرائم العنف الجماعي في الصين التي تحظرُ على المواطنين بشدة امتلاك أي من الأسلحة النارية، لكن حوادث طعن تكررت في السنوات الأخيرة.

ففي شهرمايو الجاري، قتل شخصان وأصيب 21 آخرون بعد حادثة طعن نفذها رجل في هجوم على أحد المستشفيات في مقاطعة يونان في جنوب غرب الصين.

وفي أغسطس الماضي، لقي شخصان حتفهما وأصيب سبعة آخرون بعد هجوم بسكين نفذه رجل في المقاطعة نفسها.

المصدر: أ ف ب