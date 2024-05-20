"تسنيم": قرارات جديدة لتسريع البحث عن مروحية رئيسي بعد بيانات وصور وفيديوهات الطائرة التركية

أفادت وكالة تسنيم الإيرانية بأن عمليات البحث مستمرة بقوة في عدة جهات للوصول إلى مروحية الرئيس إبراهيم رئيسي ومن معه، وذلك بعد بيانات من الطائرة التركية.

وأضافت الوكالة: "بعد إرسال طائرة رؤية ليلية تركية مسيرة إلى منطقة الحادث لمروحية الرئيس، تم على الفور تشكيل لجنة لإدارة الأزمة بحضور نائب الرئيس التنفيذي وقائد قاعدة الجيش في المنطقة الشمالية الغربية ومسؤولي المحافظة لتحليل المعلومات التي أرسلتها هذه الطائرة المسيرة واتخاذ قرارات جديدة لتسريع عملية البحث".

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وتابعت: "قد انخفضت هذه الطائرة الاستطلاعية على ارتفاع 11 ألف قدم، لكن بسبب الكثافة العالية للأشجار والنباتات، مما جعل الأمر صعباً على الطائرة التركية المسيرة".

وبحسب الوكالة فقد ارتفع عدد القوات الإغاثية بالمنطقة وتم تكثيف عملية البحث من عدة جهات حتى تتمكن القوات الشعبية والإغاثية والقوات المسلحة من الوصول إلى مروحية الرئيس في أسرع وقت ممكن.

ولفتت إلى أن درجة الحرارة الآن باردة جدا مما أدى إلى إبطاء عملية البحث، لكن السلطات تأمل في الحصول على معلومات جديدة حول موقع الحادث في أقرب وقت ممكن.

يذكر أنه بعد تدشين سد "قيز قلعة سي" بمعية الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف على نهر آرس الحدودي المشترك، وفي الطريق إلى تبريز لتدشين مشروع "تحسين جودة مصفاة تبريز" ظهر الأحد تعرضت المروحية التي تقل الرئيس الإيراني لحادث في منطقة غابات ديزمار بين قريتي أوزي وبير داود.

وكانت المروحية تقل أيضا وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، ومحافظ أذربيجان الشرقية، وإمام الجمعة في تبريز.

كما أوضح محسن منصوري المساعد التنفيذي للرئيس الإيراني أن فرق الإنقاذ تواصل البحث حتى شعاع كيلومترين من منطقة الحادثة، متمنيا أن "تصل أخبار سارة إلى المواطنين في أقرب وقت".

جدير بالذكر أن وكالة "تسنیم" الإيرانية قالت نقلا عن قائد قوات الحرس الثوري في محافظة أذربايجان الشرقية، إنه تم تحدید الموقع الدقیق للمروحیة.

المصدر: وكالة تسنيم + RT