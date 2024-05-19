قتيل و16 جريحا بهجوم درون جوي أوكراني على حافلة في مقاطعة خيرسون

قال فلاديمير سالدو حاكم مقاطعة خيرسون، إن القوات الأوكرانية هاجمت حافلة صغيرة تقل مدنيين في قرية رادينسك بمنطقة أليشكينسكي بطائرة بدون طيار.

وأشار الحاكم إلى أن الهجوم أسفر عن مقتل شخص وإصابة 16 آخرين.

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وكتب سالدو على قناته في تيلغرام: "هذا الصباح هاجم النازيون الأوكرانيون بمسيرة جوية حافلة صغيرة في قرية رادينسك كانت تقل مدنيين جاءوا من منطقة سكادوفسكي للعمل في قطف الفراولة. الهجوم تم بطائرة بدون طيار، وتسبب الانفجار بمقتل أحد المواطنين وإصابة 16 آخرين".

وأضاف الحاكم: "بشكل إجمالي كانت الحافلة تقل 17 شخصا كل الجرحى أصيبوا بارتجاجات وإصابات طفيفة، ولم يتم إرسال أي منهم إلى المستشفى".

وتقصف القوات الأوكرانية بانتظام المناطق الحدودية في روسيا بالمدفعية والصواريخ، وتنفذ ضربات بطائرات مسيّرة وتقوم بأعمال تخريبية تستهدف المدنيين.

المصدر: تاس