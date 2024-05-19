السلطات الأوكرانية تعلن إجلاء أكثر من 10 آلاف شخص في خاركوف

أعلن رئيس إدارة خاركوف العسكرية الإقليمية التي تسيطر عليها أوكرانيا أوليغ سينيغوبوف عن إجلاء أكثر من 10 آلاف شخص في خاركوف.

وكتب سينيغوبوف عبر قناته على "تيغرام": "في المجموع، تم إجلاء 10314 شخصا من مناطق تشوغويفسكي وخاركوف وبوغودوخوفسكي".

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وكان سينيغوبوف قد أعلن يوم أمس السبت أن حوالي 10 آلاف شخص تم إجلاؤهم من المناطق الثلاث في مقاطعة خاركوف.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في مقابلة مع قناة ABC التلفزيونية الأمريكية، إن أوكرانيا قد تخسر خاركوف إذا لم تتسلم منظومتي دفاع جوي من طراز باتريوت.

قبل ذلك، وصف زيلينسكي وضع قواته في منطقة خاركوف، وخاصة في فولتشانسك، بأنه صعب للغاية، واشار إلى أن الوضع الصعب بنفس القدر بالنسبة للجيش الأوكراني قد تطور على 5 محاور أخرى.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أكد لا توجد خطط حالية لتحرير مدينة خاركوف، وعملية القوات المسلحة الروسية هناك هي بذنب السلطات الأوكرانية ردا على قصف مناطق روسية.

وربط بوتين عملية القوات المسلحة الروسية في اتجاه خاركوف بإنشاء منطقة عازلة ردا على قصف القوات المسلحة الأوكرانية لمناطق داخل الأراضي الروسية، مؤكدا على تحقيق القوات الروسية نجاحا يوميا على هذه الجبهة.

المصدر: تاس