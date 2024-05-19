أكد ضابط الاستخبارات الأمريكية السابق سكوت ريتر في تصريحات لوكالة "نوفوستي" أن من تبقى من الأوكرانيين ليسوا مستعدين للقتال حتى آخر أوكراني.

وقال ريتر: "حتى بين القوات الأوكرانية الأكثر تعصبا، فوج كراكن ومقاتلو آزوف، يوجد جنود لا يريدون القتال حتى آخر أوكراني".

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وأضاف: "إنهم يستسلمون ويتراجعون، لقد بدأوا في إدراك أن هذه الحرب لا يمكن الانتصار فيها، إنهم لا يريدون الموت، على الرغم من أن زيلينسكي والغرب يبدوان مستعدين للقتال حتى آخر أوكراني".

ووفقا له، فإن المزيد من الجنود الأوكرانيين سوف يستسلمون ويرمون أسلحتهم لأنهم يدركون أن أوكرانيا ليست لديها فرصة للنصر.

وشدد على أن شعار الغرب "الحرب حتى آخر أوكراني" كان دائما هدفه أن يسمح "حلفاء" كييف الغربيون للأوكرانيين بالموت في ساحة المعركة، مدعين أن هذا سيساعد على "الإضرار" بروسيا، في الوقت الذي لا يتكبد فيه "الناتو" أي خسائر.

وتابع: "الاستمرار في هذا الصراع، على الرغم من الاعتراف بأن الجيش الأوكراني ليس لديه ما يكفي من القوات للنصر، يهدد عشرات الآلاف إن لم يكن مئات الآلاف من الأوكرانيين الآخرين بالموت أو الإصابة في ساحة المعركة. لكن في الوقت الحالي، يستطيع نظام كييف تعبئة أكبر عدد ممكن من الناس، لكنه غير قادر على تدريبهم أو تسليحهم أو تحفيزهم".

بالإضافة إلى ذلك، أشار ريتر إلى أن الجيش الأوكراني لديه مشكلة خطيرة، حيث أن القوات المسلحة الأوكرانية "تستخدم" الآن احتياطياتها الأخيرة.

المصدر: نوفوستي